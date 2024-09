Women, Proulx: “Non mi aspettavo la chiamata della Juventus”

La Juventus ha presentato il suo nuovo portiere per le Women, Proulx: la calciatrice ha manifestato il suo entusiasmo per la nuova esperienza

Tramite i canali ufficiale del club, la Juventus ha presentato il portiere Lysianne Proulx, calciatrice che andrà a far parte della rosa delle Women. Ecco le sue prime parole da giocatrice bianconera: “Questi primi giorni sono stati molto entusiasmanti ho potuto conoscere un po’ com’è il club: l’ambiente di allenamento e le strutture sono tutte molto belle. Anche solo vedere la cultura del lavoro sul reparto dei portieri qui è davvero fantastico”.

Proulx: “La chiamata della Juve è stata pazzesca”

La calciatrice ha proseguito: “È stato pazzesco quando mi ha chiamato la Juventus, non pensavo che un’opportunità del genere sarebbe arrivata così presto. Questa è tecnicamente la mia terza stagione e non pensavo che una squadra così grande, tra le più importanti in Europa, sarebbe arrivata così velocemente nella mia carriera”.