Juve Women, Canzi: "Subirne 2 e farne 4 anche col PSG? Firmo col sangue" - JuveNews.eu

Al termine della partita contro il Como l’allenatore della Juve Women Canzi in conferenza stampa ha parlato della sfida di UWCL in programma contro il PSG: “Subire di nuovo 2 gol e segnarne 4? Firmo col sangue (ride ndr). Dobbiamo ancora ragionare sull’atteggiamento tattico che adotteremo. Avevo dichiarato prima della partita che avremmo pensato solo al Como ed è la verità. Domani mattina faremo allenamento e inizieremo a preparare la gara con il PSG. Sarà un altro livello, non per sminuire il Como ma perché giochiamo contro una semifinalista di Champions. Dovremo fare, se non la partita perfetta, una grandissima partita per portare a casa un risultato positivo”.

Juve Women, le parole di Canzi

Contro le francesi Schatzer sarà titolare? “Sta dimostrando di essere una giocatrice di questo livello, l’ho fatta giocare in situazioni difficili, anche contro il Lione e ha fatto una buona gara. Io e lo staff la consideriamo pronta. Poi giocare con un centrocampista in più o in meno è relativo. Si può stare più coperti anche giocando con tre attaccanti, dipende. Non è questione di pre tattica ma dobbiamo ancora realmente pensarci e analizzare il PSG. Che tra l’altro ha cambiato allenatore, non ha ancora fatto partite ufficiali quindi non è facile recuperare immagini e informazioni. Può essere un’ipotesi quella di una giocatrice in più a centrocampo“, ha concluso.