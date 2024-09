Juve Women, le statistiche post match della gara con il Como

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche delle statistiche dell'ultima gara.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle bianconere, parlando anche delle Women. Ecco il comunicato: “La Juventus Women vince anche all’esordio tra le mura amiche.

Qui sotto, invece, curiosità e numeri dopo il match contro le lariane. La Juventus (nove) è la squadra che ha mandato più giocatrici diverse in rete nei cinque maggiori campionati europei in corso, almeno quattro più di qualsiasi altra formazione.

La Juventus è la squadra che il Como ha affrontato più volte in Serie A senza mai vincere (1N, 4P).

La Juventus è la squadra contro cui il Como ha incassato più gol in Serie A (19). La Juventus ha vinto cinque partite di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra maggio e ottobre 2023 (sei in quel caso).

Le statistiche della gara

“La Juventus ha ottenuto due successi nelle prime due partite stagionali in sette delle otto stagioni disputate in Serie A.

A partire dalla Serie A 2020/21, Arianna Caruso è la centrocampista che ha segnato più reti nella competizione (28), almeno due in più rispetto a qualsiasi altra collega di reparto.

Tra le squadre contro cui il Como non ha mai tenuto la porta inviolata in Serie A, solo con il Sassuolo (sei) le lariane hanno disputato più match che con la Juventus (cinque) nella competizione.

Arianna Caruso ha segnato una rete e fornito un assist in due delle ultime tre partite disputate in Serie A (contro il Sassuolo lo scorso maggio la precedente).

Valentina Bergamaschi ha realizzato più di una rete dopo le prime due presenze stagionali in Serie A per la prima volta dal torneo 2017/18 (due con il Brescia).

Hanna Bennison ha ritrovato la rete in uno dei cinque maggiori campionati europei per la prima volta dallo scorso 2 marzo con l’Everton in Women’s Super League (contro il Manchester City).

Chiara Beccari (classe 2004) è la più giovane calciatrice italiana con almeno un assist servito in ognuna delle ultime tre stagioni di Serie A.

Primo assist per Emma Kullberg nei cinque maggiori campionati europei (55 presenze, due con la maglia della Juventus e 53 col Brighton and Hove Albion Women).

Sara Gama ha giocato la 150ª partita con la maglia della Juventus, considerando tutte le competizioni”.