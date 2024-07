Juve Women, Brscic ceduta in prestito alle Freedom

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della cessione di Margherita Brscic.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “Dopo le esperienze in prestito nell’ultima stagione sportiva (2023/2024) tra Parma e Bologna, è ufficiale anche per quest’anno la cessione temporanea annuale della classe 2001 che giocherà nuovamente in Serie B, ma in quel di Cuneo vestendo la maglia della Freedom FC Women. Bianconera dalle Giovanili, Margherita – di ruolo difensore – è rimasta alla Juventus fino alla stagione 2020/2021, prima di giocare in prestito a Empoli, squadra con la quale ha debuttato in Serie A, a Parma e a Bologna. Ora una nuova sfida la attende e noi le auguriamo il meglio! Buona fortuna, Margherita!”.