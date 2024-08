Juve Women, dove vedere le prossime amichevoli: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle bianconere, parlando anche delle prossime amichevoli.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “Ci siamo quasi: fra pochi giorni le Juventus Women decolleranno alla volta degli Stati Uniti, più precisamente a Louisville, Kentucky, dove sono attese dalla Women’s Cup. Due gli appuntamenti in programma: il 9 agosto alle 23 (le 17 locali) le bianconere affrontano la squadra cilena del Colo Colo. La seconda partita è il 13 agosto, contro il Racing Louisville o il Palmeiras, per le Finali: se le bianconere avranno vinto, giocheranno alle 20 locali (le 2 di notte del 14 in Italia), altrimenti alle 17 locali, dunque le 23.

DOVE VEDERE LE PARTITE Entrambe le gare saranno trasmesse in live streaming da DAZN, che coprirà la programmazione praticamente in tutte le nazioni europee, vale a dire: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaigian, Bielorussia, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Cechia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Kazakistan, Kosovo, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Monaco, Montenegro, Paesi Bassi, Macedonia del Nord, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Regno Unito (UK), Irlanda, Città del Vaticano”.