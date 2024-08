Juve Women-Servette 6-1, prima rete in bianconero per Lehmann

Prima rete in maglia Juve Women per Alisha Lehamann: le bianconere hanno battuto il Servette 6-1 in amichevole

Grazie alle reti di Girelli, Lehmann, Bonansea, Bergamaschi, Krumbiegel e Vangsgaard la Juve Women ha battuto il Servette 6-1 in amichevole. Una prestazione totale per le bianconere che iniziano al meglio la stagione. Primo gol per la neo arrivata Lehmann, che si dimostra quindi subito decisiva

Juve Women, le parole di mister Canzi

Al termine della partita l’allenatore della Juve Women Canzi ha detto: “Mi è piaciuto molto l’atteggiamento, positivo dall’inizio alla fine, la voglia di testarci su ciò su cui abbiamo lavorato finora, ma anche la voglia di superare la stanchezza, che è normale in questo momento della stagione. Il primo tempo è stato più difficile, io sono molto contento però perché in questo momento non saprei nemmeno individuare le prime e le seconde linee, dato che la qualità è alta. La condizione atletica dovrà sempre essere alta per il nostro tipo di gioco, anche in fase di non possesso, perché ogni palla dovrà essere giocata come fosse l’ultima della partita. In questo senso, oggi in alcuni momenti ci siamo “piaciuti” troppo, e su questo bisogna lavorare”.