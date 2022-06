La nuova divisa della Nazionale femminile, griffata Armani

Si avvicina sempre di più l'Europeo femminile, che prenderà il via il 6 luglio in Inghilterra. L'Italia, guidata da Milena Bertolini, farà il suo esordio il 10 luglio contro la Francia, in un girone che vede presenti anche il Belgio e l'Islanda. Tra le convocate, diverse giocatrici della Juventus, a partire del capitano Sara Gama. Intanto la squadra azzurra ha posato con la divisa ufficiale, firmata da Giorgio Armani. Questo il comunicato ufficiale della Figc: "Le Azzurre hanno posato per le foto ufficiali con la divisa formale disegnata da Giorgio Armani per la Nazionale femminile, in vista degli Europei 2022.