Giovanni Carnevali ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da amministratore delegato della Juventus.
Giovanni Carnevali, neo amministratore delegato bianconero, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni dopo che la Juventus ha annunciato il suo ingresso in società. Di seguito le sue parole:
”Sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di questo Club ricco di storia e identità. Ringrazio la Società, l’azionista di maggioranza e John Elkann, per la fiducia che mi è stata accordata. Affronto questa nuova sfida con grande senso di responsabilità e con la convinzione che, attraverso l’impegno quotidiano, sia possibile costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi. Insieme a tutte le componenti della Società lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale nel rispetto della storia del Club e delle ambizioni dei tifosi bianconeri”.
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