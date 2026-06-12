Mattia Perin potrebbe salutare la Juventus nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato. Il portiere bianconero, è sempre nel mirino del Genoa e valuta un ritorno nella sua ex squadra.

Già nel corso della finestra invernale di mercato, la società ligure aveva provato a riportare il portiere di Latina in maglia rossoblu, ma la società bianconera respinse l’offerta al mittente. Ora la pista potrebbe riaprisi e, la dirigenza della Vecchia Signora di comune accordo con l’entourage del giocatore starebbe valutando la soluzione migliore per il futuro del portiere.

Al momento, la trattativa non è ancora iniziata, ma non è escluso che il Grifone nei prossimi giorni possa far recapitare a Torino la prima offerta ufficiale. Ad oggi, possiamo dire che la forte volontà di Mattia Perin di tornare nel suo Genoa, potrà fare la differenza nel corso delle trattative e la Juventus, nel caso di un’offerta ritenuta congrua sarà disposta ad accontentare il giocatore. Le prossime settimane per capire se i due club riusciranno a trovare l’intesa economica definitiva sulla formula del trasferimento.