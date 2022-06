Juve, Sara Gama: “Sarà un Europeo competitivo, l’Italia è pronta”

Intervistata da La Gazzetta dello Sport, la calciatrice della Juve Women e della nazionale italiana Sara Gama ha parlato dell'Europeo

redazionejuvenews

Intervistata da La Gazzetta dello Sport, la calciatrice della Juve Women e della nazionale italiana Sara Gama ha parlato del passaggio delle calciatrici al calcio professionistico:«Un percorso pazzesco, un traguardo fortemente voluto ma per nulla scontato. Venerdì dovremo mettere da parte l’emozione perché giocheremo l’amichevole con la Spagna, ma sarà un giorno storico. Abbiamo ottenuto un diritto che avremmo dovuto già avere, per il quale abbiamo lavorato in campo e fuori. Finalmente saremo riconosciute per quello che facciamo, e sarà un segnale per tutti, quello di dare l’opportunità alle atlete di poter avere benefici che vanno al di là dell’attività sportiva».

Tra pochi giorni inizierà l'Europeo femminile, in cui Gama sarà titolare con la maglia dell'Italia: «Abbiamo lavorato molto bene, con un gruppo numeroso in cui ovviamente la c.t. ha dovuto fare delle scelte. Ma vedo tanto coinvolgimento e, come dico spesso, non siamo mai solo quelle che siamo qui. Quello che ci ha permesso di arrivare fino ai quarti del Mondiale è stato il pensare partita dopo partita. Sarà un Europeo estremamente competitivo, sin da subito, considerando che sette delle prime otto dal Mondiale del 2019 furono europee».

La Nazionale azzurra è ricca di giocatrici della Juve e affronterà ai gironi la Francia di Peyraud-Magnin, portiere bianconero, e l’Islanda di Gunnarsdottir, nuovo acquisto della Vecchia Signora. «E torno al concetto di professionismo e crescita del movimento. Il livello delle nostre squadre si sta alzando, cosa indispensabile per poter competere sia a livello di club che di nazionali». Chiosa finale sul futuro: «A cosa fare dopo ci ho sempre pensato. Non so stare ferma: così come Silvia ha trovato la passione per il vino, io ho quella di occuparmi di calcio. L’importante è continuare a studiare, formarsi e informarmi. Prossimo obiettivo: fare il corso da direttore sportivo», ha concluso Gama.