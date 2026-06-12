Nei colloqui andati in scena nei giorni scorsi tra la Juventus e il Real Madrid, si è parlato anche di Franco Mastantuono. Come vi abbiamo raccontato, la dirigenza bianconera di comune accordo con mister Spalletti, avrebbe provato ad allacciare i primi contatti con il club spagnolo per il trasferimento di Brahim Diaz. Al momento, risulta però essere una pista non facile da percorrere. Il centrocampista marocchino vorrebbe giocarsi le sue carte al Real e, stando alle ultime indiscrezioni non avrebbe aperto ad un’eventuale trasferimento.

I numeri di Franco Mastantuono

Il trequartista argentino, arrivato in Spagna dal River Plate nel giugno 2025 per una cifra vicina ai 64 milioni di euro, non è riuscito ad incidere e soprattutto non ha mantenuto le alte aspettative che la dirigenza madrilena riponeva su di lui. Prima sotto la guida tecnica di Xabi Alonso e poi con il successore Arbeloa, ha totalizzato 3 goal in 1484', spalmati in 35 partite, considerando tutte le competizioni.

Un minutaggio abbastanza ridotto, considerando il grande investimento che è stato fatto per strapparlo al River Plate. Per tale motivo, il Real Madrid, starebbe valutando una sua cessione in prestito, per permettergli di trovare il minutaggio richiesto e recuperare una fiducia che sembra essere andata persa.

Senz’altro ora, la parola aspetterà al nuovo allenatore dei Blancos, ovvero Jose Mourinho. L’allenatore portoghese, effettuerà le proprie valutazioni e, dopodiché darà l’ultima parola su un’eventuale cessione. Va però detto, che con il probabile ritorno di Nico Paz dal Como e con l’arrivo di Bernardo Silva( sembra ci sia una trattativa in fase di definizione) le probabilità del centrocampista argentino di rimanere a Madrid sono veramente basse.

Stando a quanto riporta Tuttosport, i Blancos lo avrebbero proposto alla Juventus con la formula di un prestito secco. La dirigenza bianconera, consapevole che dovrà rifondare il reparto offensivo, farà le proprie valutazioni e nelle prossime settimane deciderà se intavolare una trattativa o virare su altri obiettivi.