Juve, accordo di massima per Cambiaso: decisa la contropartita

I bianconeri hanno raggiunto l'intesa con il Genoa per il trasferimento dell'esterno classe 2000. Deciso il giocatore che andrà ai rossoblù.

redazionejuvenews

La Juventuscontinua il suo lavoro sul mercato, per migliorare la rosa e dare a Massimiliano Allegri un gruppo che possa tornare quanto prima ai massimi livelli in Italia e in Europa. Oltre ai grandi nomi di livello internazionale come Angel Di Maria e Paul Pogba, il club bianconero è al lavoro anche su altri fronti, come quello dei giovani italiani. Non solo Nicolò Zaniolo, da tempo nel mirino, ma anche Andrea Cambiaso. Come riferito dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la Juventus è molto vicina all’acquisto del giovane esterno sinistro dal Genoa. L’accordo di massima per il trasferimento è stato trovato sulla base di una cifra vicina ai 5,5 milioni di euro, più il cartellino di Radu Dragusin, difensore centrale romeno classe 2002.

L’affare si potrebbe chiudere già nella giornata di venerdì, visto che i due club sono molto vicini. Nella stagione scorsa il terzino classe 2000 si è messo in luce con la squadra rossoblù, chiudendo con 4 assist e un gol, segnato contro il Napoli, in 26 presenze. La sua grande qualità è la duttilità: gioca in prevalenza come terzino sinistro, sa adattarsi anche sulla destra, ma può giocare come quinto su entrambe le fasce e, in caso di necessità, come centrale. Nonostante la retrocessione del Genoa, Cambiaso nel corso della stagione ha mostrato una buona continuità e ha sfoderato ottime prestazioni, tanto che è diventato un elemento importante anche nell’Under 21 guidata da Paolo Nicolato. Da stabilire, qualora l'operazione andasse in porto, se poi sarà da subito aggregato o se sarà girato in prestito al Sassuolo.

Percorso inverso invece per Dragusin. Dopo la prima parte di stagione con la maglia della Sampdoria e la seconda con la Salernitana, dove ha collezionato rispettivamente 14 e 6 presenze, il futuro per l'ex Under 23 è la Serie B: nel campionato cadetto cercherà di ritrovare continuità, con la speranza di tornare quanto prima in Serie A.