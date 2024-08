Caruso: “Vi dico tutto sul mio ruolo. Sulla fascia da capitano…”

Arianna Caruso, calciatrice della Juventus Women, ha detto la sua sulle bianconere, parlando anche del suo ruolo.

Arianna Caruso, calciatrice della Juve Women, ha detto la sua sulle bianconere. Ecco le sue parole a Tuttosport: “Giocando con un centrocampo a due non partirò mai molto avanzata, anche se il tecnico mi richiede entrambe le fasi e io cercherò di interpretarle al meglio, provando quindi anche a essere efficace in avanti. Oltre a essere molto diretto, mi ha colpito il suo metodo completamente nuovo, mai visto prima qui. Penso per esempio al modo di affrontare la fase difensiva, più propositivo. Poi certo siamo all’inizio e quindi sono ancora tante le cose che dobbiamo apprendere. Quella fascia ha un peso importante, sono molto orgogliosa e felice di questa responsabilità che ho cercato di vivere al meglio, provando a trasmettere alle mie compagne le mie emozioni e mettendomi a disposizione fuori e dentro il campo. Non è un volto nuovo in senso assoluto, ma dico Beccari: l’ho ritrovata molto cresciuta sotto tutti i punti di vista. E poi abbiamo una scommessa, deve andare in doppia cifra. E sono certa che farà di tutto per riuscirci”.