Juve Women, Caruso carica l’Italia: “Servono i tre punti”

Le parole della calciatrice della Juve Women Arianna Caruso in vista della sfida tra l'Italia femminile e la Svizzera

In vista della partita contro la Svizzera la calciatrice della Juve Women e dell’Italia femminile Arianna Caruso ai microfoni della FIGC ha detto: “Dobbiamo assolutamente portare a casa i tre punti, siamo fortunate perché è tutto nelle nostre mani”.

Juve Women, le parole di Caruso

“Il Ct ci ha fatto i complimenti per come abbiamo giocato con i Paesi Bassi – ha continuato – e, nonostante ci sia un pizzico di rammarico per non aver concretizzato le tante occasioni create, dobbiamo immediatamente voltare pagina: tra tre giorni scenderemo in campo con la giusta mentalità per completare il lavoro. Ci aspettiamo un grande pubblico sarà la nostra forza e ci darà la spinta, aiutandoci a superare anche i momenti di difficoltà. Abbiamo bisogno di tutti e spero che verranno in tantissimi“.