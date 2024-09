Canzi gongola: "Questo deve essere un punto di partenza..."

Massimiliano Canzi, allenatore della Juventus Women, ha detto la sua sulle bianconere, parlando anche del match di ieri.

Massimiliano Canzi, allenatore della Juve Women, ha detto la sua sulle bianconere. Ecco le sue parole: “Ho a disposizione un gruppo di ragazze con una tale esperienza e un’intelligenza che non c’era bisogno di spiegare quanto fosse importante approcciare alla sfida e che non era finita dopo la vittoria dell’andata. Se fossimo arrivati a Parigi pensando di essere già qualificati, sarebbe stata una catastrofe: invece le cose sono andate per il verso giusto. Immaginavo dei primi minuti di grande pressione da parte loro e invece l’abbiamo fatta noi ed è andata meglio di quanto immaginassi”.

Sulla partita

“Parlare solo dell’approccio però sarebbe riduttivo: abbiamo fatto la seconda partita perfetta. Dove possiamo arrivare in questa competizione sinceramente non lo so, ma posso dire che non viviamo questa qualificazione come un punto d’arrivo, ma questo deve essere e sarà un punto di partenza: questa vittoria ci dà la consapevolezza di potercela giocare contro chiunque e adesso dobbiamo divertirci, a prescindere dall’avversario. Avevo chiesto alle ragazze una partita buona e una perfetta, loro sono state in grado di farne due perfette e il PSG ha faticato soprattutto per merito nostro: abbiamo chiuso tutte le loro fonti di gioco, aggredendo per oltre 90 minuti mostrando grande condizione fisica, oltre allo spirito di sacrificio”.