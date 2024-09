Juve Women, vittoria con il PSG e passaggio ai gironi

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle bianconere, parlando anche del passaggio ai gironi.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “La Juventus Women si regala un’altra serata da sogno e riesce a completare l’impresa iniziata la scorsa settimana, battendo anche a domicilio il PSG per 2-1 – risultato che, sommato al 3-1 raccolto all’andata a Biella, permette alle bianconere di conquistare il pass per la fase a gironi della UEFA Women’s Champions League, estromettendo dalla competizione le semifinaliste della passata stagione e campionesse di Francia in carica, proseguendo quindi nel nostro cammino europeo. Riavvolgiamo il nastro e riviviamo le emozioni di questa vittoria contro il PSG.

IL RACCONTO DEL MATCH La partita in trasferta in terra francese inizia nel migliore dei modi: dopo 65 secondi, prima opportunità con Beccari che costringe il portiere avversario a spingere il pallone sopra la traversa e a rifugiarsi in calcio d’angolo. Dagli sviluppi arriva la rete del vantaggio bianconero: Cantore è la più lesta nella mischia a deviare in porta di mezzo esterno e a regalare, con il suo sesto gol nelle ultime sei gare, un vantaggio che rimpingua il bottino e il margine dopo il 3-1 bianconero raccolto nel match d’andata a Biella.

Le ragazze di mister Canzi continuano a tenere in mano il pallino nel gioco, approfittando anche di una sorta di stato confusionale delle transalpine: dopo 15 minuti le altre occasioni da gol che si contano sono dei tentativi dalla distanza sempre delle bianconere.

A cavallo del minuto numero 20, altra doppia occasione per la Juventus Women – che domina nella prima metà del primo tempo: prima Cantore a creare superiorità sulla fascia destra e a mettere alle corde la difesa del PSG, poi dagli sviluppi del corner altra occasione per Bergamaschi. Salgono di colpi e di livello le francesi nel finale di primo tempo, ma la difesa della Juventus Women riesca a rispondere colpo su colpo senza rischiare mai grosso: Peyraud-Magnin non è chiamata a fare nessuna parata e così all’intervallo le bianconere vanno a riposo avanti per 1-0″.

Il secondo tempo

“Nella ripresa le emozioni non mancano, con Cantore che resta fuori e al suo posto mister Canzi si affida a Vangsgaard. La scossa per le parigine arriva al 52’, con il fallo da rigore di Lenzi su Katoto: dagli 11 metri non sbaglia Leuchter, ma la rete del PSG non cambia l’impostazione delle bianconere.

Tanto che meno di 60 secondi dopo, al 54’, Bergamaschi si inventa un tiro dal limite a uscire che colpisce il palo interno della porta della squadra francese e poi non entra. La Juventus Women continua a provare ad affrontare il colpo, mentre a cavallo dell’ora di gioco è di nuovo il PSG a rendersi pericoloso con una conclusione di Albert dalla lunga distanza che si stampa sulla traversa.

Dopo 63 minuti il conto dei legni nel match è pari, ma non quello del punteggio aggregato che premia le bianconere. Al 66’, ottimo spunto di Echegini che entra in area, prova la conclusione su cui Peyraud-Magnin risponde con un grande riflesso e respingendo con la mano destra, bissando poi pochi istanti dopo con un bel gesto plastico sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Dalla panchina però arriva anche l’ingresso di Barbara Bonansea, che dimostra da subito di essere decisiva: al 72’ infatti è lei a deviare sul primo palo su perfetto cross in mezzo da calcio d’angolo, riportando nuovamente in vantaggio le bianconere e regalando così alla Juventus Women margine per gioire e sognare il passaggio del turno. Una rete che spegne in parte i tentativi d’arrembaggio da parte del PSG, che non riesce più a rendersi realmente pericoloso negli ultimi venti minuti di partita. Una vittoria per 2-1 che permette così alla Juventus Women di conquistare l’accesso alla fase a gironi della UEFA Women’s Champions League, battendo una grande avversaria e proseguendo il cammino europeo”.