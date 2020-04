Vieri: “Per quel 5 maggio sono stato male 18 anni”

TORINO – L’ex bomber della nostra Serie A Bobo Vieri, ha rilasciato delle dichiarazioni durante una diretta su Instagram, dove è tornato a parlare anche del 5 maggio 2002, data molto nota agli amici interisti.

“Ronaldo era un centometrista. Una belva, un animale. Ha delle gambe grossissime. Solo che è un velocista e quando corre va a duemila con la palla attaccata. Io il primo mese durante gli allenamenti lo ritenevo immarcabile, non puoi fermarlo. Quanti giorni sono stato male per il 5 maggio? Vent’anni. Diciotto anni. Bella fiammata, ragazzi. Non te lo scordi”.