Calciomercato Juventus, colpo di scena: all’improvviso una pessima notizia

Calciomercato Juventus, pessime notizie per Paratici

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Dopo le voci incoraggianti delle scorse settimane, all’improvviso è arrivata una netta frenata per una delle piste più calde e importanti di calciomercato della Juventus. Una notizia che sta circolando da qualche ora e che non può non essere considerata molto negativa per i bianconeri. Stiamo parlando di Sandro Tonali, uno dei primissimi obiettivi di mercato di Paratici in vista della prossima stagione. La Juve sembrava essere in pole position per lui e alcune indiscrezioni parlavano addirittura di un’accelerata juventina ma ora, come ha riportato il Corriere dello Sport, ci sarebbe da registrare il contro sorpasso a sorpresa da parte di Beppe Marotta, che sta spingendo per portarlo a Milano. Secondo il quotidiano romano infatti, adesso sarebbero i nerazzurri ad essere in vantaggio sulla Juventus. Il perché? Per il progetto tecnico che sarebbe più congeniale per Tonali, il quale sembrerebbe aver già scelto appunto quello nerazzurro: con Conte il regista classe 2000 troverebbe subito più spazio, mentre la Vecchia signora non potrebbe garantirgli lo stesso minutaggio. Il duello comunque andrà avanti, anche perché Paratici di certo non mollerà la presa tanto facilmente. Tonali era e resta un obiettivo importantissimo del prossimo calciomercato bianconero. Ma non è ancora tutto. Stando sempre alle ultime indiscrezioni infatti, in arrivo ci sarebbe un vero e proprio ribaltone totale nel prossimo mercato bianconero: ora cambia tutto, Paratici valuta altri 7 affari clamorosi! >>>VAI ALLA NOTIZIA