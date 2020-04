Stam: “Juve e Inter mi volevano ma ho scelto il Milan senza pensarci neanche”

TORINO – L’ex difensore del Milan Jaap Stam, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport, dove ha svelato anche un curioso retroscena di mercato.

“Il mio passaggio in rossonero? Mi volevano Juve e Inter, ma scelsi i rossoneri senza pensarci. Sono cresciuto con Van Basten, Gullit e Rijkaard, non potevo rifiutare. Guardavo a destra a vedevo Kakà, Inzaghi e Nesta; a sinistra c’erano Crespo, Cafu, Maldini e Gattuso. Ancelotti era il numero uno. La Lazio sta volando? Non mi sorprende. Sono anni che lavorano bene, possono vincere lo scudetto. Quando lasciai la Lazio nel 2004 c’erano molti problemi societari, adesso è tutta un’altra storia. Inzaghi mi ha impressionato, con lui tutti rendono al top, in ogni posizione. È un tecnico di gioco e di carattere. Se la squadra rende così bene è solo merito suo”.