Calciomercato Juventus, Chirico a bomba: “La numero 9 è pronta per…”

Ultime notizie mercato Juve

Calciomercato Juventus, Chirico sul nuovo bomber

NEWS MERCATO JUVE – “Prima o poi quella maglia tornerà ad avere un padrone. Stiamo parlando della numero 9, tolta nel 2019 ad Higuain e mai riassegnata”, così inizia l’editoriale del noto giornalista di fede bianconera Marcello Chirico per IlBianconero.com. Come anche noi vi abbiamo più volte ripetuto infatti, la Juventus sta cercando un nuovo bomber in vista della prossima stagione e Chirico non ha dubbi: “Paratici è a caccia di un altro centravanti, più giovane e più prolifico del Pipita, non è mistero, e la 9 resta in attesa del suo nuovo proprietario.” Ma chi potrebbe veramente indossarla nel prossimo futuro, anzi già dalla prossima stagione? Anche su questo il giornalista pare avere le idee chiare >>>CONTINUA A LEGGERE