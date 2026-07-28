Mile Svilar, portiere attualmente in forza alla Roma, in un’intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha parlato del presunto interesse della Juventus. Di seguito le sue parole:

Un mese fa la Juventus ha offerto oltre 40 milioni di euro per prendermi? “Francamente non so niente di questa storia, questa estate ho sentito e letto poco o niente. Almeno per quanto mi riguarda. Non posso dirvi nulla perché non sono stato interpellato. Per me oggi c'è solo la Roma e sono concentrato per dare il mio meglio per questa maglia, questa società e questi tifosi".