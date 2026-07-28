Il portiere giallorosso ha dichiarato di non essere stato interpellato su un presunto interesse della Juventus nei suoi confronti.
Mile Svilar, portiere attualmente in forza alla Roma, in un’intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha parlato del presunto interesse della Juventus. Di seguito le sue parole:
Un mese fa la Juventus ha offerto oltre 40 milioni di euro per prendermi? “Francamente non so niente di questa storia, questa estate ho sentito e letto poco o niente. Almeno per quanto mi riguarda. Non posso dirvi nulla perché non sono stato interpellato. Per me oggi c'è solo la Roma e sono concentrato per dare il mio meglio per questa maglia, questa società e questi tifosi".
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