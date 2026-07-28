Nelle ultime ore, dopo l’addio di Paolo Maldini e Leonardo in seguito al mancato arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina azzurra, si è parlato di Giorgio Chiellini quale probabile nuovo direttore tecnico dell’Italia.

Fermato dai giornalisti presenti all'esterno della sede della Lega, Chiellini ha voluto mettere in chiaro quelle che sono le sue intenzioni riguardo il futuro:

“In merito alle notizie uscite in questi giorni ci tenevo a precisare che sono molto contento del mio ruolo alla Juventus a supporto di Carnevali e del club”. Una presa di posizione netta e trasparente che mira a rasserenare il club bianconero.