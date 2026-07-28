La Juventus continua a spingere per chiudere il prima possibile l’affare Randal Kolo Muani. L’attaccante francese è il primo nome sulla lista di Luciano Spalletti e la dirigenza bianconera vuole regalare al tecnico toscano il nuovo innesto nel giro di qualche giorno.

Nelle ultime ore, stando a quanto viene riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sono stati ulteriori contatti con il Paris Saint-Germain. La fiducia c’è ed è cresciuta sensibilmente dopo gli ultimi colloqui, resterebbero da definire solamente gli ultimi dettagli economici.

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La formula adatta per convincere il club parigino

Gli uomini di mercato della Vecchia Signora sono al lavoro per trovare una soluzione che possa soddisfare entrambe le società. L'idea è quella di un prestito oneroso con obbligo di riscatto legato al raggiungimento della qualificazione alle competizioni europee. Una formula che consentirebbe alla Juventus di dilazionare i costi e mantenersi un budget per altri investimenti.

L’idea di portarlo nella tournée estiva

Luciano Spalletti, resta dunque in attesa che il centravanti francese sbarchi finalmente alla Juventus. L’obiettivo dei bianconeri sarebbero quello di averlo a disposizione già durante la tournée estiva, così da accelerarne l'inserimento nei meccanismi della squadra.