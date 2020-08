Sconcerti: “Pirlo in conferenza stampa non ha spiegato e nemmeno accennato la sua idea di gioco”

TORINO – Mario Sconcerti, noto giornalista, ha parlato ai microfoni di calciomercato.com in merito alla conferenza stampa di presentazione di Andrea Pirlo: “Pirlo ha parlato alla Zidane, con voce bassa e argomenti netti. E’ stato molto chiaro su Higuain, la cui brusca posizione di lato è stata decisa dal tempo e dalla società. Sconsiglio in futuro Pirlo di dire che un suo giocatore “è stato messo da parte”. E’ stato meno preciso sul calcio che vuol far giocare alla Juve. Può fare la difesa a tre, ma anche a quattro, oppure trovare un regista davanti alla difesa. L’importante sarà tenere bene il pallone. Non proprio un’idea di gioco. Nessun dubbio che Pirlo la conosca, ma non l’ha spiegata e nemmeno accennata”.