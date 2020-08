Calciomercato Juventus, colpo grosso in arrivo? Sì: Pedullà conferma tutto!

Calciomercato Juventus, colpo grosso in attacco: le ultime da Pedullà

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Non ci sono più dubbi: uno dei prossimi colpi di calciomercato della Juventus sarà un grande attaccante, che rimane una priorità in casa bianconera. Andrea Pirlo ha le idee già chiare e ha già in mente come dovrà essere la sua squadra in vista del prossimo anno. Tra le richieste del Maestro c’è anche un colpo grosso per l’attacco. E il centravanti che sbarcherà a Torino sarà un nome forte, di respiro internazionale. Anche perché, come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, i colpi in attacco potrebbero essere anche due: un big per fare il titolare e magari un giovane di grandissime prospettive che cresca alle spalle degli altri compagni di reparto. Anche Alfredo Pedullà, tramite il proprio sito ufficiale, ha confermato che la Juve farà un grande colpo nel reparto offensivo e, parlando dei nomi finiti in orbita bianconera, ha svelato anche alcune indiscrezioni importanti. Ecco quanto si legge su AlfredoPedulla.com.

"La Juve prenderà un attaccante importante, a maggior ragione quando si troverà una soluzione definitiva per Higuain che ha un contratto in scadenza, il club vorrebbe risolvere. Ronaldo ha chiesto di fare un tentativo per Benzema, il tentativo è stato fatto ma i costi sono alti. Malen del PSV è un'opzione da seguire, Dzeko resta un nome in cima aspettando che Edin decida cosa fare […]". Insomma, non ci sarebbe solo Dzeko nei pensieri della Juventus, anche se il bosniaco rimane in pole position per il momento. E, sempre secondo Pedullà, tra i candidati a vestire la maglia numero 9 bianconera ci sarebbe anche un altro giocatore, di cui si è parlato negli ultimi tempi: "Ma a Pirlo piace anche Morata, oggi felice all'Atletico Madrid (fino a prova contraria) e che tuttavia in bianconero tornerebbe volentieri. L'agente di Alvaro si chiama Juanma Lopez, è in vacanza a Ischia e domani con la sua barca andrà da Morata (che si trova a Capri) per un appuntamento di lavoro. Se di mercato oppure no, lo sapremo presto". Non tramonta dunque l'ipotesi Alvaro Morata, che senza dubbio ha lasciato un buon ricordo a Torino e che Pirlo riabbraccerebbe volentieri. Il casting per l'attacco è ancora in corso, ma quel che pare certo è che là davanti arriverà almeno un nome davvero importante.