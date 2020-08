Rui Costa: “Pirlo potrebbe avere delle difficoltà a partire subito dalla Juve”

TORINO – L’ex campione del Milan Manuel Rui Costa, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di SportMediaset, dove ha parlato anche del suo ex compagno Andrea Pirlo.

"Credo che potrà incontrare delle difficoltà a cominciare subito da lì, da una squadra come la Juve che sta vincendo sempre. Andrea si vedeva chiaramente in campo che prima o poi avrebbe fatto l'allenatore. Lo faceva già mentre faceva il calciatore e sono sicuro che diventerà un grandissimo allenatore. E gli auguro, pure se è juventino, che abbia molto successo come lo ha avuto da calciatore, ma non ho dubbi. Riuscirà a trasmettere ai suoi giocatori il modo come lui pensa il calcio".