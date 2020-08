Calciomercato Juventus, Paratici accontenta Pirlo: in arrivo un colpo super!

Calciomercato Juventus, Pirlo chiede rinforzi: occhio alle sorprese

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Sta per partire ufficialmente la nuova avventura di Andrea Pirlo al comando della Juventus. Il nuovo tecnico bianconero ha già chiesto rinforzi alla società e ha fatto l’identikit dei giocatori che vorrebbe in regalo dal calciomercato. Una delle richieste del Maestro sarebbe un grande centrocampista con caratteristiche ben precise. Una mezzala di qualità capace di dare ritmo al gioco, che sappia inserirsi e che dia geometrie alla mediana della Vecchia Signora. E Fabio Paratici sembrerebbe voler accontentare questa specifica richiesta di Pirlo. Ecco perché il CFO bianconero avrebbe messo nel mirino alcuni elementi che rispecchiano proprio le caratteristiche indicate dal suo allenatore, tra obiettivi ben noti e alcune possibili sorprese. Il nome che ormai da giorni è sulla bocca di tutti è quello di Rodrigo De Paul. Il centrocampista dell’Udinese piace molto a Pirlo e sarebbe perfetto per qualità e per caratteristiche. Dal canto suo, anche l’argentino sarebbe ovviamente entusiasta di sbarcare a Torino. L’unico ostacolo è rappresentato dall’Udinese, che non fa sconti per il suo gioiello: almeno 35 milioni di euro. Cifra che, almeno per il momento, la Juve non può permettersi. E infatti Fabio Paratici si starebbe guardando intorno alla ricerca di alternative di lusso a De Paul. In queste ultime ore in effetti è spuntato anche un altro nome veramente grosso, delle stesse caratteristiche richieste da Pirlo.

Occhio infatti al possibile ritorno di fiamma della Juventus per Giovani Lo Celso, talentuoso centrocampista di proprietà del Tottenham. Tecnica, qualità, visione di gioco, inserimenti e un piede mancino delizioso fanno dell’argentino un possibile obiettivo di Paratici, che apprezza moltissimo il ragazzo da tempi non sospetti. Come riportato da Calciomercato.com e dal Corriere di Torino infatti, il CFO juventino starebbe ripensando proprio a Lo Celso, nome che sarebbe dunque tornato di forte attualità dalle parti della Continassa. Gli Spurs non considerano incedibile il classe ’96 e – sempre secondo calciomercato.com – le condizioni economiche di questa possibile operazione sarebbero favorevoli e assolutamente abbordabili per la Juventus. Sarebbe un colpo davvero grosso per il centrocampo della Juve di Pirlo, che con ogni probabilità riceverà quanto chiesto alla dirigenza: una nuova mezzala di qualità per completare la mediana bianconera insieme a Bentancur ed Arthur. Ma non è ancora tutto. Per quanto riguarda l’attacco infatti, in casa bianconera è scoppiato il terremoto Dybala: la Juventus ora valuta seriamente la cessione. E cosa succederebbe se alla fine Dybala dovesse veramente dire addio alla Vecchia Signora? A quel punto si aprirebbero le porte per un super acquisto e a Torino, al posto della Joya, potrebbe arrivare un altro top player internazionale. Noi abbiamo individuato 8 big che potrebbero arrivare alla Juventus in caso di cessione di Paulo Dybala: eccoli tutti >>>VAI ALLA LISTA