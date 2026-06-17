Il futuro di Nico Gonzalez potrebbe riservarci delle sorprese nel corso della prossima sessione di calciomercato. Il centrocampista argentino, attualmente in forza all’Atletico Madrid, sembrava dovesse rimanere nel club madrileno anche il prossimo anno, ora però le cose potrebbero cambiare.

Stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo Marca, ci sarebbe infatti stata una telefonata tra Luciano Spalletti e Nico Gonzalez, nella quale il tecnico toscano avrebbe manifestato all’attaccante argentino la stima e la fiducia che ripone in lui.

Può rimanere alla Juventus?

Con la probabile cessione di Edon Zhegrova( Besiktas e Trabzonspor in pressing), il mister bianconero necessita di un valido sostituto di Conceiçao e, il classe 1998 potrebbe rappresentare la soluzione ideale.

Dal canto suo, Nico Gonzalez si è trovato benissimo a Madrid e più volte nel corso della stagione, ha manifestato la propria volontà di rimanere sotto la guida tecnica di Simeone. Il suo riscatto obbligatorio non è avvenuto per via del mancato raggiungimento di determinate condizioni, ma non è escluso che la società spagnola torni alla ribalta per trattare con la dirigenza bianconera.

Se i Colchoneros vorranno trattenerlo dovranno sedersi ad un tavolo con la Juventus, che partirà presumibilmente dalla base di 32 milioni di euro a cui era fissato il riscatto dell'argentino. Qualora la trattativa non dovesse decollare, il futuro di Nico Gonzalez potrebbe essere con la maglia della Juventus e chissà se alla fine si riveli come un grande colpo per mister Spalletti.