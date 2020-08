Rooney: “Messi un altro livello rispetto a Cristiano Ronaldo, vorrei vederlo al Manchester United”

TORINO – L’attaccante inglese e leggenda ex Everton e Manchester United, Wayne Rooney, ha parlato ai microfoni di TalkSPORT circa la possibilità di vedere Lionel Messi al Manchester United: “Vorrei vederlo al Manchester United. Si tratta del miglior giocatore di tutti i tempi – ha detto l’ex capitano della Nazionale inglese -. E’ su un altro livello anche rispetto a Cristiano Ronaldo. Se venisse in Premier League vincerebbe sicuramente il premio di giocatore dell’anno e anche il suo settimo Pallone d’Oro”. Ma attenzione perché, proprio in queste ultimissime ore, è arrivata anche un’altra clamorosa novità di mercato in casa bianconera. I tifosi sognano, colpo grosso in arrivo: Alfredo Pedullà conferma tutto! >>>VAI ALLA NOTIZIA