Prandelli: “Pirlo? Se è un predestinato giusto che sia partito dalla cima”

TORINO – Cesare Prandelli, ex commissario tecnico della Nazionale italiana, ha parlato ai microfoni di TMW su Andrea Pirlo nuovo allenatore della Juventus: “Come allenatore non si può giudicare, non lo ha mai fatto. Ma la Juve non ha certo deciso in ventiquattr’ore. Ha ritenuto Andrea maturo per questa grande avventura, è stata premiata la persona. Se è un predestinato giusto che sia partito dalla cima. Tra due mesi giudicheremo anche lui e capiremo cosa avrà messo del suo”.