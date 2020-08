Mercato Juve, ora si muove Nedved: “Lo ha chiamato e lo ha convinto!”

Mercato Juve, Nedved scende in campo per il grande colpo

ULTIME NEWS CALCIOMERCATO JUVENTUS – Ci si prospetta un settembre di fuoco per quanto riguarda il mercato della Juve. La dirigenza deve risolvere molte questioni e consegnare a Pirlo la rosa completa sulla quale il Maestro potrà fare affidamento in vista della prossima stagione. Il tecnico bianconero si è fatto sentire, ha chiesto rinforzi perché ha già in mente la sua Juventus ideale. Ora sta ai vertici societari intervenire in maniera adeguata in sede di calciomercato. E occhio perché, oltre al CFO Fabio Paratici, in queste ore si sarebbe mosso in prima persona anche il vicepresidente Pavel Nedved per uno dei più grandi obiettivi del mercato bianconero.

Come riportato infatti da Tuttosport, Nedved sarebbe sceso in campo per sondare il terreno direttamente con Luis Suarez. L’attaccante uruguaiano è tra i primi nomi della lista per rinforzare l’attacco della Juve insieme ad Edin Dzeko: il duello è ancora tutto aperto. Per il bosniaco i discorsi sarebbero già molto avanzati, ma non chiusi: accordo trovato con il giocatore, ma al momento la Roma ancora non lo lascia partire. Ecco allora che la Juventus si starebbe cautelando tenendo viva la pista Suarez. “Può succedere di tutto, compreso che sulla tratta Roma-Napoli-Milik-Dzeko si verifichino nuovi ritardi. È quello che si augura soprattutto Luis Suarez, il quale vuole lasciare il Barcellona e dopo aver parlato al telefono con Pavel Nedved ha messo la Juventus in cima alle priorità“, scrive Tuttosport. Il vicepresidente bianconero dunque avrebbe già contattato Suarez, convincendolo a sposare il progetto Juve. La Vecchia Signora vuole evitare brutte sorprese e non vuole farsi trovare impreparata: comunque andrà a finire, vorrà cadere in piedi. Ma non è ancora tutto. Come accennato poco fa infatti, il Maestro ha le idee già molto chiare e chiede altri rinforzi: ecco la formazione bianconera dei sogni di Andrea Pirlo per il prossimo anno! >>>VAI ALLA NOTIZIA