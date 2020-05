Pogba: “L’unica cosa che conta per me è giocare”

TORINO – Il centrocampista del Manchester Paul Pogba, ha rilasciato delle dichiarazioni attraverso una diretta sul suo account Instagram, dove ha parlato anche del suo futuro.

"Sono stato fuori per molto tempo, quindi per me ora conta solo tornare a giocare a calcio. Ho la fortuna di avere a disposizione una piccola palestra: posso fare un pò di allenamento, di corsa, bici, correre in giardino e lavorare con la palla". Con un consiglio per tutti: "Io sono fortunato, ma chiedo a tutti di stare a casa e allenarsi lì: si trovano soluzioni. Per addominali e lavoro di base non servono pesi e attrezzi. Basta la forza di volontà".