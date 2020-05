Calciomercato, circolano grosse novità: Momblano svela tutto! – News Juve

News Juve, il calciomercato è pronto a entrare nel vivo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO JUVENTUS – In attesa che il calcio italiano si rimetta in moto, a tenere banco in casa bianconera sono le notizie di mercato. La Vecchia Signora è sempre costantemente al lavoro e sono tantissimi i nomi in orbita Juve, come tante sono anche le nuove suggestioni che potrebbero infiammare il prossimo calciomercato bianconero. A fare il punto della situazione e a dare anche qualche importante indiscrezione a sorpresa ci ha pensato il noto giornalista Luca Momblano sul canale Youtube Juventibus Live: “Paratici sta parlando soprattutto con le squadre di pari livello, le competitor europee, perché lì è possibile andare a trovare gli uomini giusti per la Juventus. La priorità è il centrocampo, prima ancora che l’attaccante. Tra l’altro anche la voce Milik si è un po’ spenta, credo che il polacco non sia la priorità della Juve per l’attacco. Comunque Paratici dovrà acquistare almeno una punta. Per quanto riguarda il centrocampo, Arthur del Barcellona è un reale obiettivo bianconero, ma attenzione perché anche i sondaggi per Van de Beek sono indispensabili. Il giocatore è sul mercato, sappiamo che l’Ajax è una bottega relativamente cara ma anche seria. Van de Beek è un centrocampista ultra moderno e completo che preferisce giocare nei 50 metri avversari. Ecco perché lui e Tonali o Pogba sono capitoli diversi. Pensate che da Madrid c’è chi dice che Zidane stia bramando la panchina bianconera e che lui si vede a Torino. Ma se Zidane dovesse scegliere tra Van de Beek e Pogba, chi sceglierebbe? Ve lo dico ad occhi chiusi: vorrebbe Paul Pogba. E Pogba cosa sceglierebbe tra Real Madrid e Juventus? Non credo che i Blancos possano dargli più di 12 milioni l’anno. La Juve si è tirata fuori alle cifre che circolano, ma attenzione perché c’è molto da ragionare: se il Manchester United fa la voce grossa, allora vedremo cosa succederà quando entrerà in scena anche Mino Raiola. Attenzione poi ad un attaccante americano del Werder Brema classe 2000 che stiamo tenendo d’occhio”. Tante notizie insomma, con la sorpresa finale: Momblano non ha fatto il nome dell’attaccante, ma il chiarissimo identikit corrisponde a Josh Sargent. Centravanti americano di 20 anni, è uno dei talenti più interessanti del calcio europeo e mondiale: 185 cm e tanto talento, gioca già stabilmente nel Werder e avrebbe attirato le attenzioni anche della Vecchia Signora. Ma non è ancora tutto. Nel mirino di Paratici infatti sarebbero finiti ben 20 giganti assoluti, di cui vi abbiamo parlato approfonditamente nel nostro focus di mercato pubblicato nelle scorse ore >>>VAI ALLA NOTIZIA