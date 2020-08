Pjanic: “Fortunatamente sono asintomatico e sto bene. Rispettate tutti le regole”

TORINO – Nella giornata di ieri è arrivata la doccia fredda per l’ormai ex giocatore della Juve Miralem Pjanic che, ha contratto il coronavirus mentre era in vacanza in Italia. Ad annunciarlo è stato il Barcelona attraverso un tweet sul suo canale ufficiale. Intanto, il bosniaco fa sapere di stare bene e di essere asintomatico.

“Fortunatamente sto bene e sono asintomatico. Ma se c’è una cosa che ho imparato è che non bisogna mai dare niente per scontato, neanche le cose che consideriamo piu abitudinarie. La vita che stiamo vivendo ora ce lo sta insegnando. Rispettiamo le regole e facciamo attenzione senza farci prendere dal panico”.