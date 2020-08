Calciomercato Juventus, non solo Dzeko: in arrivo un altro colpo in attacco!

Calciomercato Juventus, Dzeko e non solo: due colpi in attacco

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Non è certo una novità che uno dei primissimi obiettivi di calciomercato della Juventus sia quello di rinforzare l’attacco. I soli CR7 e Dybala (il sui futuro è ancora tutto da valutare) non possono infatti bastare, considerando che Higuain è in uscita e che tutti gli altri non sono veri e propri attaccanti, compreso Kulusevski. Ecco perché nel piano di mercato della Vecchia Signora c’è spazio non per uno, ma per due colpi in attacco. E ognuno di questi due nuovi innesti deve avere caratteristiche ben precise. Il primo, nell’idea di mister Pirlo condivisa anche dalla società, deve essere una prima punta di peso, capace di segnare ma anche e soprattutto di fare sponde e aprire gli spazi a Cristiano Ronaldo. Un corazziere insomma, un centravanti forte fisicamente, bravo di testa e che garantisca sacrificio per i compagni ma anche esperienza: l’identikit perfetto di Edin Dzeko, che infatti è diventato l’obiettivo numero uno della Juve. Viste le grosse difficoltà ad arrivare a Milik, Paratici si è tuffato sul bosniaco che potrebbe lasciare la Roma per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Le alternative a Dzeko, oltre allo stesso Milik, sono Lacazette e Raul Jimenez. Molto più complicate le suggestioni che portano a Zapata, Morata e Benzema, che al momento sembrano essere obiettivi fuori mercato per i bianconeri. Ma, come detto, ci sarà spazio anche per un secondo colpo in attacco e qui potrebbero arrivare sorprese.

Il secondo attaccante sul quale la Juventus sta ragionando dovrà avere caratteristiche diverse dal primo, sia dal punto di vista tecnico che anagrafico. Si punterà dunque su un giocatore più giovane, che possa dare buone garanzie nell’immediato ma che sia soprattutto un potenziale gioiello nel futuro. Anche in questo caso le alternative non mancano. Tempo fa si è parlato molto ad esempio di Kaio Jorge, centravanti brasiliano classe 2002 che sembrava piacere davvero tantissimo a Paratici. Ci sarebbe anche stata una trattativa concreta, ma di recente questa pista pare essersi raffreddata. Occhio anche a due talenti olandesi finiti nel mirino bianconero: Myron Boadu dell’AZ e Donyell Malen del PSV. Soprattutto il secondo pare aver attirato le attenzioni della Vecchia Signora, che potrebbe presto riparlarne con il suo agente Mino Raiola, storico alleato di calciomercato della Juventus. Il costo comunque è molto alto. Più abbordabili invece due talenti italiani come Pinamonti e Scamacca. Il primo pare essere un nome molto caldo sul quale Paratici si sarebbe già mosso concretamente da tempo, mentre il secondo ha disputato un gran campionato in Serie B all’Ascoli, catturando l’attenzione dei maggiori club italiani, Juve compresa. La sorpresa delle ultime ore però riguarda Moise Kean che, dopo aver lasciato i bianconeri appena un anno fa, potrebbe far ritorno a Torino. L’Everton potrebbe lasciarlo partire senza troppe remore e – come riportato da Tuttosport – ci si potrebbe accordare sulla base di un prestito, opzione poco dispendiosa e quindi molto gradita dalle parti della Continassa. La Juve ci starebbe pensando veramente e anche in questo caso potrebbe approfittare della sinergia con Raiola, agente anche di Kean. I nomi in ballo dunque sono parecchi, ma la cosa che pare certa è che la Juventus farà due attaccanti in entrata. Ma non è ancora tutto. Sempre per quanto riguarda l’attacco infatti, in casa bianconera è scoppiato il terremoto Dybala: la Juventus ora valuta seriamente la cessione. E cosa succederebbe se alla fine Dybala dovesse veramente dire addio alla Vecchia Signora? A quel punto si aprirebbero le porte per un super acquisto e a Torino, al posto della Joya, potrebbe sbarcare un altro top player internazionale. Ecco dunque gli 8 big che potrebbero arrivare alla Juventus in caso di cessione di Paulo Dybala: >>>VAI ALLA LISTA