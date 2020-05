Moggi: “Ho alcuni dubbi sul fatto che Pjanic possa andar via”

TORINO – L’ex ds della Juve Luciano Moggi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Bianconera, dove ha parlato anche di mercato.

“Prima di esprimere un giudizio su alcuni giocatori devo conoscere il gruppo e i comportamenti, capire come si sono immessi dentro la squadra. Su Rabiot è facile, non si è inserito. Su Pjanic ho alcuni dubbi sul fatto che possa andare via perché va sostituito bene. Davanti alla difesa ha sempre portato avanti il gioco, non mi sembra però che sia un giocatore molto amato da Sarri, quindi la sostituzione potrebbe essere d’obbligo. Il sostituto ideale potrebbe essere Jorginho che Sarri conosce bene, anche se secondo me Pjanic fa molto più la differenza rispetto a Jorginho, segna anche punizioni e gol importanti. Sono cose che deve giudicare l’allenatore. Pjanic ha giocato bene in alcuni momenti e male in altri, ma è un giocatore che ha classe. Non voglio dare giudizi in merito, Sarri sa meglio di me cosa serve. Se vuole Jorginho evidentemente ha più fiducia in lui, poi i risultati diranno se ha ragione”.