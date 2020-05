Moggi attacca Moratti: “ Quello scudetto lo avevamo vinto sul campo”

TORINO – L’ex dg della Juve Luciano Moggi, ha risposto alle dichiarazioni di Massimo Moratti, attraverso il suo account Facebook, tornando a parlare di Calciopoli.

“L’ex presidente dell’Inter Moratti qualche giorno fa è tornato a parlare dello scudetto cosiddetto “di cartone”, assegnato alla sua squadra pur essendo finita terza in classifica, perchè nel campionato era stata scoperta una truffa (lui dice). Per cui, prima di parlare di altro, voglio spiegare il significato della parola “truffa”. Si intende per truffa (art 640 cp) il reato di chi (…? Un ex consigliere dell’Inter!!!) procura ad altri (Inter) un ingiusto profitto (titolo di campione d’Italia) con danno altrui (alla Juventus che lo aveva vinto sul campo).