Calciomercato Juventus, notizia bomba di Paganini: “Mi confermano che…”

Calciomercato Juventus, Paolo Paganini lancia alcune grosse indiscrezioni

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Continuano ad arrivare importanti aggiornamenti riguardo il prossimo calciomercato della Juventus. Come ormai ben sappiamo, Fabio Paratici si sta muovendo sotto traccia in diverse direzioni, sondando il mercato nazionale ed internazionale alla caccia di occasioni e opportunità di mercato da poter cogliere al volo. Tantissimi i nomi in ballo, ma partiamo dalle indiscrezioni lanciate in queste ore da Paolo Paganini, noto giornalista di Rai Sport ed esperto di calciomercato, sul proprio profilo Twitter: "Parlando al telefono con alcuni amici procuratori, mi dicevano che la Juventus sta parlando con la Roma per un doppio scambio: Bernardeschi e Rugani per Zaniolo e Mancini. La Roma vuole però anche soldi". Filo diretto dunque con la Capitale, sponda giallorossa, sia per il vecchio obiettivo Zaniolo che per un nome un po' più a sorpresa, quello del centrale di difesa ex Atalanta. Una pista davvero molto interessante e da tenere in considerazione, come sottolineato sempre dallo stesso Paganini in un post successivo: "Mi confermano che l'asse Juventus-Roma porterà a scambi e plusvalenze", e poi ancora: "Più tardi avrò news aggiornate sulla situazione Pjanic e su Zaniolo. Perché al di là della telefonata con i procuratori di ieri sera, bisogna andare sempre a fondo delle cose". Si attendono dunque ulteriori sviluppi, anche sul fronte Pjanic. Il bosniaco è accostato con sempre più forza al Barcellona e Paganini ha dato qualche dettaglio in più anche su questa situazione: "Dalla Spagna mi confermano che il Barcellona vuole Pjanic, ma offre Rakitic". Il croato però non sarebbe la carta giusta per convincere Paratici, soprattutto per questioni di età. Staremo a vedere e – vista la tantissima carne al fuoco – vi terremo come sempre aggiornati se dovessero arrivare ulteriori sviluppi, come promesso anche dallo stesso Paganini. Nel frattempo però, come abbiamo sottolineato poco fa, ci sono veramente tantissimi altri nomi in ballo per il mercato della Juve.