TORINO – Il centrocampista del Lione, Houssem Aouar, è risultato positivo al coronavirus. Il giocatore francese è stato accostato alla Juventus, con alcuni giornalisti che darebbero l’affare già per chiuso. Intanto, però, Aouar è caduto nella trappola coronavirus in Nazionale francese, dove erano risultati positivi anche Ndombele e Pogba. Il giocatore tornerà a Lione per far la quarantena obbligatoria di 14 giorni.