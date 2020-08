Calciomercato Juventus, annuncio col botto: “E’ fatta, Paratici lo ha preso!”

Calciomercato Juventus, tante notizie e un annuncio clamoroso

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Di botto, pare che il calciomercato della Juventus sia esploso definitivamente. E in effetti non potrebbe essere altrimenti, con un ritiro già iniziato e una nuova stagione che a breve aprirà i battenti. A sorpresa, Paratici ha concluso sotto traccia e a fari spenti il colpo McKennie, ma il CFO bianconero non è assolutamente intenzionato a fermarsi, anzi. In queste ore, per l’appunto, sono circolate davvero tantissime notizie per il mercato bianconero. La più clamorosa forse è stata data dal noto esperto di calciomercato Luca Momblano durante una diretta Twitch del canale Juventibus. Ecco cosa ha svelato il giornalista di fede bianconera: “La Juve sta lavorando e vedremo i frutti di questo lavoro più avanti. Perché i bianconeri prima cederanno e piazzeranno i giocatori in uscita, poi arriveranno i regali per Andrea Pirlo. E’ una questione di tempistiche, ma è chiaro che se la Juventus vuole un giocatore lo sta già prendendo adesso anche se poi lo annuncia a settembre. Mi risulta che Houssem Aouar sia già preso. A livello calcistico, l’acquisto chiave della Juventus sarà proprio Aouar. Si andrà a chiudere con il Lione più avanti, ma il giocatore è stra blindato da Paratici. Questo è quello che arriva dalla Continassa”. Sempre Momblano però ha parlato anche di altri grossi movimenti in atto.

“La Juve ha come priorità l’attaccante in questo momento. Credo che ormai Arek Milik sia fuori dalla corsa. Edin Dzeko invece sarebbe solo la quarta scelta della Juventus. Il giocatore viene ritenuto totalmente idoneo al progetto e piace a tutti in casa bianconera, ma è la quarta scelta. La Juve sa di poterlo prendere a condizioni tutto sommato vantaggiose, però sta aspettando prima di andare a chiudere perché potrebbe avere qualcos’altro di interessante in mano. Nel summit di mercato è uscito anche il nome di Moise Kean, richiesto dallo stesso tecnico bianconero. Sarebbe l’attaccante di complemento perché Pirlo vuole due attaccanti oltre a Dybala e Cristiano Ronaldo. Ho anche un altro rumors: Pirlo sarebbe disposto a ben 8 cessioni. E se la Juventus riesce a monetizzare discretamente, sulla punta titolare fa qualcosa di più grande di Dzeko. Benzema si è proposto, ma tra tutti i nomi che stanno circolando mi pare che sia quello più complicato”. Gli altri nomi in ballo sarebbero quelli di Luis Suarez e di Edinson Cavani. Ma non è ancora tutto. Il Maestro ha le idee molto chiare e chiede altri rinforzi: ecco la formazione bianconera dei sogni di Andrea Pirlo per il prossimo anno! >>>VAI ALLA NOTIZIA