Kulusevski dice addio al Parma: “Sono venuto da ragazzo, me ne vado da uomo”

TORINO – È arrivato il momento dei saluti con il club emiliano per Dejan Kulusevski che, dopo aver firmato con i bianconeri nel mercato invernale, si appresta a lasciare il Parma. È stato lo stesso giocatore a voler salutate in maniera particolare il suo ormai ex club, con una dedica speciale attraverso il suo account Instagram.

“Parma… Sono venuto come un ragazzo e vado via come un uomo.. Parma, ho dato tutto per voi… anche quando avevo difficoltà a mettermi la scarpa… c’era qualcosa che mi spingeva, c’era una voce che mi diceva ”c’è un mr che crede in te… c’è una squadra che ti ha aiutato fin dal primo giorno sia in campo che fuori.. c’è una cittá che vuole vincere, che vuole festeggiare. Ogni partita l’ho affrontata come se fosse l’ultima. Ieri è arrivata.. voglio ricordare tutto di questa fantastica stagione, le sconfitte..le vittorie.. i momenti di difficoltá, tutto..grazie Mister ho dato tutto per te perchè tu hai dato tutto a me. Grazie a miei compagni, sarete per sempre i miei fratelli”.