Calciomercato Juventus – Sarri out, l’annuncio: “Già contattati 5 allenatori!”

Calciomercato Juventus, Sarri out: rivelazioni pesantissime nelle ultime ore

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Sarri sì o Sarri no? La risposta, almeno quella di gran parte dei tifosi della Juventus e di vari addetti ai lavori, è semplicemente Sarri out. Il tecnico toscano non ha convinto l’ambiente bianconero per gioco, risultati e mentalità nonostante lo scudetto. Ma qualche dubbio (e forse anche più di qualcuno) sarebbe sorto anche nelle menti della dirigenza. Tanto che, stando alle ultime indiscrezioni riportate dal noto giornalista Tancredi Palmeri, i vertici bianconeri si sarebbero già mossi concretamente contattando ben 5 allenatori diversi: ecco tutti i dettagli e i nomi in ballo >>>CONTINUA A LEGGERE