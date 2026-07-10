La Juventus continua a lavorare per consegnare a Luciano Spalletti il “Dibu” Martinez. Il portiere argentino, è il prescelto del tecnico toscano per la porta, e la dirigenza bianconera sta facendo tutto il possibile per accontentarlo.

Nell’incontro avvenuto nelle scorse ore, la Juve avrebbe già raggiunto un accordo con l’entourage del portiere. Il giocatore, sarebbe convinto del progetto della squadra bianconera nonostante la mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

La trattativa con l’Aston Villa

Indubbiamente adesso va trovato l’accordo tra le due società. La dirigenza bianconera sta cercando di limitare la distanza economica con il club inglese, visto che al momento i Villans non sembrano intenzionati a fare sconti sul prezzo del cartellino.

I bianconeri continuano ad offrire una cifra vicina agli 8 milioni di euro al fronte di una richiesta di 14-15 milioni. Le parti con molta probabilità continueranno i colloqui al termine del Mondiale, con la speranza che la volontà del “Dibu” di trasferirsi a Torino spinga l’Aston Villa ad accettare l’offerta della Juventus.