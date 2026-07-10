Dopo l’eliminazione con la sua Turchia dal Mondiale, Kenan Yildiz avrà ora a disposizione alcuni giorni per staccare la spina e recuperare le energie fisiche e mentali. Per il numero 10 bianconero, l’avventura nella competizione internazionale non è stata delle migliori.

Oltre la precoce uscita nella fase ai gironi, il suo percorso è stato condizionato da persistenti problemi fisici, in particolare da una fastidiosa tendinopatia rotulea al ginocchio che continua a tormentarlo da diversi mesi. Già durante il soggiorno negli Stati Uniti, Yildiz ha seguito un fitto programma di terapie e trattamenti mirati alla riduzione del dolore, un percorso riabilitativo che proseguirà anche in questi giorni di riposo

C’è il rischio di un’operazione?

Il giocatore, farà rientro allaintorno al 20 luglio. Una volta a, lo staff medico bianconero valuterà attentamente lo stato dell'articolazione per pianificare i carichi di lavoro. Al momento l'operazione resta un'ipotesi sullo sfondo, ma non va scartata a priori. Inevitabilmente la decisione finale spetterà al calciatore d'intesa con il club, ma un'eventuale intervento costringerebbe laad aspettarlo più del previsto.

Nelle prossime due settimane, molto probabilmente i bianconeri potranno scoprire se avranno il numero dieci a disposizione per l’inizio della stagione 2026/27.