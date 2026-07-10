La notizia era nell’aria già da diversi giorni, ma ora è arrivata anche l’ufficialità da parte della Juventus: François Modesto non farà più parte della organigramma dirigenziale bianconero. Con l’arrivo di Ricky Massara, i bianconeri hanno deciso di interrompere il rapporto lavorativo con il dirigente francese intraprendo così un nuovo corso. Di seguito il comunicato della società.

Il comunicato ufficiale della Juventus

“Juventus comunica di aver raggiunto un accordo consensuale con François Modesto per la risoluzione del proprio incarico di Direttore Tecnico, con efficacia a partire da oggi.

Il Club desidera ringraziare François per l'impegno e la professionalità dimostrati nel corso della sua collaborazione, e gli augura il migliore futuro professionale e personale”.