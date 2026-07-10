L’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, nel corso del suo podcast "Caffe Di Marzio", ha parlato delle manovre in sede di mercato della Vecchia Signora. Sono tanti i nomi in ballo per la Juventus, partendo dalla questione portiere, passando per il centrocampo fino ad arrivare al centravanti.

Trattative che Giovanni Carnevali e Ricky Massara, sperano di sbloccare il più presto possibile, così da consegnare a Luciano Spalletti i nuovi innesti tanto attesi dal tecnico toscano.

La questione “Dibu” Martinez

Sul fronte “Dibu” Martinez, Di Marzio, ha sottolineato di come si tratti di una situazione infinita. Il giocatore al momento è impegnato al Mondiale con l’Argentina e nonostante abbia aperto al trasferimento a Torino non si è ancora esposto con l’Aston Villa per lasciarlo partire. La sensazione è che se la Juventus non aumenta l’offerta, difficilmente il club inglese decida di privarsi del calciatore.

I nomi per il centrocampo

Per quanto riguarda il centrocampo, nonostante in questo momento non sia la priorità della società, ci sono comunque dei nomi da seguire. In particolare si tratta di Goretzka e Kessié. Due profili che piacciono alla dirigenza bianconera e su cui il club si è mosso dichiedendo informazioni. Insomma sono nomi da seguire perché la Juventus li vorrebbe prendere, così riferisce Di Marzio.

La trattativa per Kolo Muani

Il giornalista ha poi parlato della trattativa tra la Juventus e il Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani. Anche qui non è facile per bianconeri, dal momento che il club francese non vuole abbassare le pretese economiche. Molto del lavoro lo sta facendo il centravanti perché sta spingendo per tornare alla Juventus e questo potrebbe aiutare la Vecchia Signora nel chiudere l’affare.