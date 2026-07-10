La dirigenza bianconera continua a lavorare per consegnare a Luciano Spalletti il tanto atteso rinforzo in attacco. Il nome in cima alla lista dei desideri resta sempre quello di Randal Kolo Muani, ma l’operazione di mercato con il Paris Saint-Germain sta vivendo una fase di stallo. In queste settimane sono continuati i colloqui con il club parigino, ma non si è ancora arrivati a trovare la giusta quadra economica.

La richiesta del PSG e la posizione della Juventus

Stando a quanto riporta l’edizione odierna de La

Gazzetta dello Sport

,

la Juventus sarebbe disposta ad offrire 40 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del centravanti francese. Una proposta che al momento però non soddisfa le richieste della società transalpina.

Ad oggi infatti

i parigini chiedono 50 milioni di euro per cedere Kolo Muani.

Il PSG spazientito dell’offerta al ribasso da parte dei bianconeri, starebbe valutando anche altre ipotesi e non è escluso che per il centravanti possano farsi avanti altri acquirenti. Un segnale che la Juventus non deve sottovalutare, anzi deve suonare come un campanello d’allarme, e spingere la dirigenza bianconera ad accelerare i tempi per trovare la giusta intesa con i parigini.

Per tale motivo, il club bianconero starebbe studiando la strategia finale per colmare la distanza ed evitare l’inserimento di pericolose concorrenti.