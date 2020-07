Juve-Torino: Douglas Costa dovrebbe partire titolare

TORINO – Dopo aver battuto brillantemente il Genoa per 1-3, in casa Juve ora si pensa esclusivamente al derby di sabato contro il Torino, ore 17,30 all’Allianz Stadium. Stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe partire Douglas Costa titolare, e dunque non Bernardeschi come nelle ultime due uscite contro Lecce e rossoblu. Staremo a vedere in attesa degli 11 ufficiali. Ma attenzione perché, proprio in queste ultimissime ore, è esplosa una vera e propria bomba atomica per il mercato bianconero, la notizia e semplicemente clamorosa: un altro CR7, circola un nuovo nome stratosferico! >>>VAI ALLA NOTIZIA