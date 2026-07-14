La trattativa tra la Juventus e il Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani, sembra essere entrata nuovamente in una fase di stallo. Il club francese, non è intenzionato ad abbassare le proprie pretese economiche, e come spiegato dallo stesso Carnevali il club bianconero inevitabilmente dovrà virare su altri obiettivi: "Ci sono richieste troppo elevate, o troviamo un accordo altrimenti andremo su qualche altro giocatore. La richiesta è superiore ai 45 milioni, oggi acquistare è facile, basta spendere ma i numeri sono alti".

Ad oggi, la dirigenza bianconera si è spinta fino a 40 milioni di euro bonus compresi e difficilmente andrà oltre. Qualora i parigini non decidano di abbassare le richieste, l’affare non andrà in porto e il ritorno in maglia bianconera di Kolo Muani non si materializzerà

Piace Mateo Pellegrino del Parma

Parma. I bianconeri vantano un ottimo rapporto con la società emiliana, e questo senz’altro potrebbe essere un fattore nella buona riuscita della trattativa. Come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, un nome che piace molto alla Juventus è quello di Mateo Pellegrino , attaccante argentino attualmente in forza al. I bianconeri vantano un ottimo rapporto con la società emiliana, e questo senz’altro potrebbe essere un fattore nella buona riuscita della trattativa.

L'offerta del club bianconero finora è stata di un anno di prestito oneroso con obbligo di riscatto a 30 milioni a condizioni facilmente raggiungibili

(il decimo posto in Serie A). I Ducali, invece, sono disposti a cederlo per una trentina di milioni, ma a titolo definitivo. Le parti avranno ulteriori contatti nelle prossime giornate.

La pista Sorloth rimane aperta

Alexander Sorloth dell’Atletico Madrid Juventus, aveva già trovato un’accordo con l’entourage del giocatore prima dell’inizio del Mondiale, poi complici le richieste del club madrileno la trattativa è rimasta in stand by. Un’altra pista da seguire sempre con molta attenzione è quella che porta ad. La, aveva già trovato un’accordo con l’entourage del giocatore prima dell’inizio del Mondiale, poi complici le richieste del club madrileno la trattativa è rimasta in stand by.

Il centravanti norvegese piace molto anche a Luciano Spalletti che lo accoglierebbe volentieri a Torino, dal canto suo Sorloth aveva già manifestato gradimento per trasferirsi in bianconero. La trattativa tra la Juventus e l’Atletico Madrid potrebbe ora riaprirsi, anche per definire il futuro di Nico Gonzalez. L’esterno argentino, ha terminato il suo prestito a Madrid, ma la volontà del giocatore e del club spagnolo è quella di proseguire insieme anche nel corso della prossima stagione.

I Colchoneros valutano Nico Gonzalez non oltre i 20 milioni di euro, mentre i bianconeri puntano a ridurre il più possibile la richiesta di 35 milioni fissata per Sorloth. Vedremo se nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti e si troverà una base d’intesa.

Spunta il nome di Balogun

Stando a quanto riferisce l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore è emerso un nuovo profilo per rinforzare l’attacco bianconero: si tratta Folarin Balogun, attaccante del Monaco e della Nazionale statunitense, in scadenza nel 2028 e valutato circa 30 milioni di euro.