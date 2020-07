Calciomercato Juventus, da non credere: circola un nome stratosferico!

Calciomercato Juventus, nuova clamorosa suggestione per l’attacco

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Non è certo un segreto che Fabio Paratici stia cercando, tra i tanti obiettivi di calciomercato della Juventus, anche un nuovo attaccante di grande livello per sostituire il Pipita Higuain che dovrebbe partire a fine stagione. I soli Cristiano Ronaldo e Dybala non possono ovviamente bastare. Ed è per questo che negli ultimi tempi molti giocatori importanti sono stati accostati alla Vecchia Signora. Ma adesso sarebbe spuntato un nome nuovo totalmente a sorpresa e assolutamente clamoroso. Un possibile colpo che, per qualità e caratura internazionale, potrebbe essere paragonato proprio a quello di CR7 di due anni fa. Ma andiamo nello specifico della notizia: ecco tutti i dettagli >>>CONTINUA A LEGGERE